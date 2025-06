V naseljih narašča pomen zelenih površin za kakovostno bivalno okolje in podnebno odpornost Vlada RS Ministrstvo za naravne vire in prostor je javnosti predstavilo rezultate naloge Strokovne podlage za krepitev upravljanja in vzdrževanja zelenih površin in dreves v naseljih. Nalogo je ministrstvo naročilo v okviru prizadevanj za podporo občinam pri načrtovanju in vzdrževanju zelenih površin, ki so vse pomembnejše pri prilagajanju naselij na podnebne spremembe.

