Želeli bi kupiti še dve letali za gašenje Primorske novice Letala za gašenje air tractor, ki jih je kupila Slovenija, so lani sodelovala na 19 intervencijah, prvo intervencijo pa so opravila tudi že letos, je danes ob zaključku projekta nakupa letal na Brniku povedal generalni direktor Uprave za zaščito in reševanje Leon Behin. Napovedal je tudi gradnjo hangarja.

