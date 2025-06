Delež nedovoljenih gradenj odkritih v akciji letos nižji kot lani Vlada RS Gradbena inšpekcija Inšpektorata Republike Slovenije za naravne vire in prostor (IRSNVP) je med 6. februarjem in 29. majem 2025 izvedla koordinirano akcijo nadzora nad preprečevanjem nedovoljenih gradenj, in sicer v zadevah brez prijav ali pobud, predvsem na varovanih območjih.

Sorodno





































Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Boštjan Poklukar

Borut Pahor

Janez Janša

Robert Golob