Ustna obravnava o gradnji garaže pod tržnico prekinjena – protesti zaradi netransparentnosti in nepravilnosti Radio Ognjišče Včerajšnja ustna obravnava o izdaji gradbenega dovoljenja za podzemno garažno hišo pod ljubljansko tržnico je bila po več kot sedmih urah prekinjena. Nadaljevanje je Ministrstvo za naravne vire in prostor napovedalo po 20. avgustu, vendar so stranski udeleženci predlagali, naj se to ne zgodi v času šolskih počitnic.



