Kršitev nekoliko manj: gradbeni inšpektorji letos odkrili enajst nedovoljenih gradenj RTV Slovenija Gradbeni inšpektorji so med 6. februarjem in 29. majem izvedli usklajeno akcijo, v kateri so preverjali (ne)dovoljene gradnje predvsem na varovanih območjih. Izvedli so 147 inšpekcijski pregledov in ugotovili, da je 11 objektov nedovoljenih.

