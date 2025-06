Predlogu novele zakona o oploditvi z biomedicinsko pomočjo se v DZ obeta podpora. V razpravi v DZ so mu podporo napovedali v koaliciji, saj v njem vidijo velik korak k bolj enakopravni in vključujoči družbi in k odpravi diskriminacije. V opoziciji so bili do predloga zakona kritični, med drugim pogrešajo bolj široko razpravo o noveli.

Vodja poslancev Levice Matej T. Vatovec je v dodatni obrazloži ...