Koalicija napovedala podporo noveli zakona o oploditvi z biomedicinsko pomočjo RTV Slovenija Predlogu novele zakona o oploditvi z biomedicinsko pomočjo so podporo napovedali v koaliciji, saj v njem vidijo velik korak k odpravi diskriminacije. V opoziciji so bili do predloga zakona kritični, med drugim pogrešajo bolj široko razpravo o noveli.

