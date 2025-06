Policisti mladoletniku zasegli moped ter pridržali alkoholiziranega voznika tovornjaka Vestnik Preteklo praznično sredo, so pomurski policisti obravnavali štiri prometne nesreče, ki so se vse končale le z materialno škodo, šest kaznivih dejanj, štiri kršitve javnega reda in miru, zasegli moped, pridržali eno osebo, štiri povoženja divjadi in poškodbo vozila na parkirnem prostoru.

