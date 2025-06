Bernardin: utopila se je 71-letna turistka Primorske novice Policiste so včeraj ob 16.32 obvestili, da na Bernardinu reanimirajo osebo, ki so jo potegnili iz vode. Izkazalo se je, da gre za 71-letno državljanko Nemčije, ki je zaplavala v zalivu. Čez čas so jo negibno opazili v vodi, jo potegnili ven, pričeli oživljati, a je gospa kljub temu umrla.

Sorodno





























Omenjeni Bolgarija

Nemčija Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Luka Dončić

Tadej Pogačar

Asta Vrečko

Janez Janša