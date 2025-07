Slovenska reprezentanca do 19 let je na svetovnem prvenstvu v košarki, ki je potekalo v Švici, osvojila odlično tretje mesto. V tekmi za bronasto medaljo je slovenska ekipa z rezultatom 91:87 premagala Novo Zelandijo in tako dosegla enega največjih uspehov mladinske košarke v zadnjih letih. Ponosni smo, da je del te uspešne reprezentance tudi Lovro Lapajne, član Kansai Helios Domžale. V tekmi za t ...