Slovenski kvartet, ki vse glasneje trka na velika vrata Sportal Slovenska košarkarska reprezentanca do 19 let se je v ponedeljek vrnila s svetovnega prvenstva v Švici, kjer je osvojila zgodovinsko bronasto odličje. Za večino mladih košarkarjev bo zdaj nastopilo obdobje za počitek, ampak ne za štiri nosilce igre Urbana Krofliča, Žaka Smrekarja, Marka Padjena, ki bo, kot vse kaže, ostal pri Iliriji, in Vita Hrabarja, ki so si s svojimi predstavami prislužili vpoklic v člansko izbrano vrsto.

