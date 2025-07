Napoved bronastih upov za prihodnje leto? Zlata medalja na domačem EP-ju. RTV Slovenija Povezanost na in izven parketa je bil temelj uspeha, so v en glas poudarjali (veliki) upi slovenske košarke, ki so tretji na svetu. Prihodnje leto bodo v Tivoliju lovili naslov evropskih prvakov v kategoriji U20.

Sorodno