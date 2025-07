Slovenska košarkarska reprezentanca do 19 let je na svetovnem prvenstvu v Švici osvojila zgodovinsko bronasto medaljo, prvo za Slovenijo na svetovnih prvenstvih v košarki. V tekmi za tretje mesto je z rezultatom 91:87 premagala Novo Zelandijo. Po izenačenem prvem polčasu so Slovenci v tretji četrtini prehiteli na +14, a v zadnjih minutah dovolili tekmecu, da […] Prispevek Zgodovinski dosežek slove ...