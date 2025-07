Samovšečni in arogantni Trump ukradel šov Chelseajevim nogometašem 24ur.com Nogometaši Chelseaja so na najboljši možni način sklenili sezono 2024/2025. S slavjem v velikem finalu klubskega svetovnega prvenstva v Združenih državah Amerike, kjer so kar s 3:0 odpravili aktualnega evropskega klubskega prvaka PSG. Zasluženo slavje bluesa pa je zasenčil samovšečni in arogantni predsednik ZDA Donald Trump, ki po podelitvi medalj in lovorike ni želel zapustiti zmagovalnega odra....

