Največ prometnih nesreč ob petkih in sobotah Svet 24 Na agenciji za varnost prometa opozarjajo, da so v poletnih dneh, ko se številni odpravijo na potovanja, oddih na morju ali v hribih, ceste najbolj obremenjene, še posebej ob petkih. Tveganja je mogoče zmanjšati, zato svetujejo, da pot načrtujemo pravočasno in se, če je le mogoče, izognemo prometnim konicah. Obvezno pa poskrbimo za počitek.

