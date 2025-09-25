V soboto, 27. septembra opoldne, bomo na mobilnike prejeli testno sporočilo novega sistema za množično obveščanje in alarmiranje.

Kot je povedala ministrica za digitalno preobrazbo Ksenija Klampfer, se želijo ob prvem testiranju izogniti paniki med ljudmi, zato veliko pozornosti namenjajo obveščanju javnosti.

“To je testno sporočilo …”

Vsi, ki bomo v soboto opoldne priklopljeni na katerokoli slov