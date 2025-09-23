Fajon v Varnostnem svetu: Gaza je šolski primer neuspeha mednarodne skupnosti Dnevnik Ne dopustite, da bi našo skupno prihodnost zaznamoval madež genocida v Gazi, je na današnjem zasedanju Varnostnega sveta ZN o palestinski enklavi poudarila zunanja ministrica Tanja Fajon. Ob tem je pozvala k ukrepanju ter takojšnjemu premirju.

