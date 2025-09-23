|
Fajon: Zgodovina se bo brezkompromisno spominjala tistih, ki med genocidom v Gazi molčijo
torek, 23. september 2025 ob 08:27
Na ponedeljkovi konferenci v podporo rešitvi dveh držav je slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon dejala, da surova sila ne prinese varnosti, ampak nestabilnost in radikalizacijo za več generacij. Ob tem je pozdravila vrsto novih priznanj Palestine.
