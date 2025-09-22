|
|
Francija priznala Palestino
|
zurnal24.si
|
ponedeljek, 22. september 2025 ob 22:39
|
Francija priznava palestinsko državo, je danes ob začetku konference o rešitvi dveh držav na sedežu ZN v New Yorku povedal njen gostitelj, francoski predsednik Emmanuel Macron. Franciji se bodo pri priznanju Palestine po njegovih besedah danes pridružile še druge države, med njimi Belgija, Malta in Luksemburg.
|
