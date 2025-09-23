Trump: Škoda, da mi Združeni narodi niso pomagali rešiti konfliktov 24ur.com V New Yorku poteka 80. zasedanje Generalne skupščine Združenih narodov. Govori svetovnih voditeljev se bodo vrstili vse do konca tedna, prvi dan pa se splošne razprave udeležuje tudi ameriški predsednik Donald Trump. V svojem nagovoru Združenim narodom je za "niz katastrof" okrivil svojega predhodnika in nekdanjo ameriško administracijo. Kritiko je namenil tudi Združenim narodom. Ocenjuje pa, da ...

