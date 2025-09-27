Uprava RS za zaščito in reševanje je v okviru prvega javnega testiranja sistema za množično obveščanje in alarmiranje SI-Alarm ob 12. uri uporabnikom mobilnih naprav poslala testno sporočilo. Mnogi po informacijah STA sporočila niso dobili.

Sistem je namenjen hitremu in učinkovitemu pošiljanju nujnih informacij na določenem geografskem območju v primeru naravnih in drugih nesreč. Predvidoma bo pom