|
Slovenija testira novi sistem javnega alarmiranja SI-ALARM: Zvonili bodo telefoni
|
Lokalec.si
|
sobota, 27. september 2025 ob 01:08
|
Vlada Republike Slovenije obvešča, da bo danes, 27. septembra 2025, izvedeno javno testiranje Sistema javnega obveščanja in alarmiranja po mobilnih javnih omrežjih (SI-ALARM).
Na ta dan bodo uporabniki mobilnih telefonov, priključenih na slovenska mobilna omrežja, prejeli testno opozorilno potisno sporočilo.
Sporočilo se bo samodejno prikazalo na zaslonu telefona in ga bo pospremil značilni glasni...