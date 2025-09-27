Vlada Republike Slovenije obvešča, da bo danes, 27. septembra 2025, izvedeno javno testiranje Sistema javnega obveščanja in alarmiranja po mobilnih javnih omrežjih (SI-ALARM). Na ta dan bodo uporabniki mobilnih telefonov, priključenih na slovenska mobilna omrežja, prejeli testno opozorilno potisno sporočilo. Sporočilo se bo samodejno prikazalo na zaslonu telefona in ga bo pospremil značilni glasni ...

