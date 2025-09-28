Koliko uporabnikov je prejelo testni SI-Alarm? Operaterji podatka nimajo 24ur.com Je bilo testiranje sistema za množično obveščanje in alarmiranje prebivalstva res uspešno, kot zatrjujejo pristojni? Še vedno namreč ni jasno, zakaj nekateri lastniki pametnih telefonov niso prejeli testnega sporočila, kot tudi ne, koliko je pravzaprav takih, ki so sporočilo dobili. Se glavni razlog težav res skriva v neposodobljenih pametnih telefonih, kot trdijo operaterji? Pozno popoldne so se...

Sorodno















































































Omenjeni Telekom Slovenije Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Robert Golob

Primož Roglič

Uroš Murn

Matej Mohorič