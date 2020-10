Matjaž Kek je malce zaskrbljen Sportal Slovenska nogometna reprezentanca je tudi brez kopice najboljših igralcev, slednje je selektor Matjaž Kek spočil za dvoboja lige narodov, zlahka odpravil San Marino. Strateg iz Maribora je bil zadovoljen s predstavo do 50. minute, ko je bil že dosežen končni rezultat 4:0, zmotila ga je nezbranost v obrambi, po katerih so gostje zatresli prečko in vratnico, zaradi poškodbe Andraža Šporarja pa napov...

