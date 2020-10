Športne prireditve znova brez gledalcev Sportal Športna tekmovanja v državi so po sprejetju novih ukrepov za zajezitev novega koronavirusa še naprej dovoljena za registrirane športnike, a morajo biti za zaprtimi vrati, brez gledalcev, je razvidno iz pojasnil, ki jih je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport danes posredovalo športnim zvezam in organizacijam.

