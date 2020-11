Svetovnim podprvakom Hrvatom grozi izpad. Neverjetno, kaj se je zgodilo Sergiu Ramosu. Sportal Za nami so sobotne tekme predzadnjega kroga lige narodov. Zanimivo je bilo predvsem v elitni ligi A, v kateri so v obračunu svetovnih in evropskih prvakov Francozi premagali Portugalce. Svetovni podprvaki Hrvati so na Švedskem doživeli nov poraz in so v zelo slabem položaju. Zelo slab večer je tudi za kapetanom Španije Sergiom Ramosom. Slovenija si lahko v nedeljo, ko bo v ligi C gostila Kosovo, že zagotovi prvo mesto v svoji skupini.

