Arso opozarja: v četrtek in petek na Primorskem možni hujši sunki vetra 24ur.com Agencija RS za okolje (Arso) je izdala oranžno opozorilo za primorsko regijo, in sicer za četrtek in petek. Kot so zapisali, so pričakovani močnejši sunki vetra, njegova maksimalna hitrost bi lahko bila od 100 do 120 kilometrov na uro. Kot pojasnjuje Arso, oranžno opozorilo pomeni, da "veter lomi veje in lahko podira posamezna drevesa, odkriva strehe. Možne so prekinitve v oskrbi z električno ene...

