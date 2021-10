Popoldne možni krajevno močnejši nalivi 24ur.com Po neobičajno toplem začetku oktobra, se nam danes obeta oblačen in hladen dan. Na Obali bo večinoma suho, drugod bo pogosto deževalo. Največ padavin bo padlo v pasu med Koroško in Belo krajino, kjer bodo sredi dneva in popoldne mogoči tudi krajevno močnejši nalivi.

