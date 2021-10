Toplogredni plini zaradi pridelave hrane. ZPS: Sprejmite izziv - manj mesa. RTV Slovenija Ob 41. svetovnem dnevu hrane so Združeni narodi tokrat izpostavili temo "Naša dejanja so naša prihodnost - Boljša proizvodnja, boljša prehrana, boljše okolje in boljše življenje". Vzreja živali prispeva skoraj polovico emisij CO2 v kmetijstvu.

Sorodno





















Oglasi