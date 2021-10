GZS in OZS ostro nasprotujeta idejam o ponovnem zapiranju države RTV Slovenija "To enostavno ni sprejemljivo," se je na opozorila premierja Janeza Janše, da bo Slovenija morda ponovno prisiljena uvajati ukrepe, ki bodo zapirali javno življenje in gospodarstvo, odzval generalni direktor GZS-ja Aleš Cantarutti.

Sorodno















































































































Oglasi