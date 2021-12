Na nebu še oblaki, dež bo ponekod prešel v sneg SiOL.net Oblačno in deževno bo, a dež bo dopoldne od zahoda ponehal. Ponekod po nižinah v notranjosti bo dež ob koncu padavin prešel v sneg. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 4, na Primorskem od 6 do 10 stopinj Celzija.

Sorodno





























Oglasi Omenjeni Hrvaška Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Janez Janša

Borut Pahor

Milan Kučan

Jože Pučnik