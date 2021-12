Povečini oblačno in suho vreme SiOL.net Oblačno bo. Zvečer bodo južne kraje spet zajele rahle padavine, ponoči bo predvsem na Kočevskem, Dolenjskem in v Beli krajini rahlo snežilo. Jutranje temperature bodo od -3 do 1, na Primorskem od 3 do 6 °C.

Sorodno









































Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Miro Cerar

Jože Pučnik

Mitja Lesjak

Anamarija Lampič