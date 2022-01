Koronavirus v Sloveniji: nove slabe novice SiOL.net Po neuradnih podatkih so včeraj v Sloveniji potrdili 1.007 primerov okužbe z novim koronavirusom. To je 306 več okužb kot prejšnjo nedeljo, ko so potrdili 701 novih okužb. Uradne podatke še čakamo.

