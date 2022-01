Kustečeva in Simoniti predstavila izjemne dosežke slovenskega predsedovanja EU Nova24TV Ministrica za izobraževanje Simona Kustec in minister za kulturo Vasko Simoniti sta danes predstavila ključne dosežke slovenskega predsedovanja Svetu EU. Kustečeva je izpostavila doseženo na področju evropskega raziskovalnega prostora in sprejem evropskega modela športa, Simoniti pa sprejetje sklepov v podporo evropskemu avdiovizualnemu sektorju. Kustečeva je predstavila najpomembnejše dosežke na ...

Sorodno







































































































Oglasi