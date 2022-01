Med udeleženci organiziranega silvestrovanja v Beogradu več okužb s koronavirusom Primorske novice Med udeleženci organiziranega potovanja z vključenim silvestrovanjem v Beogradu je epidemiološka služba Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) zaznala nekaj potrjenih primerov okužbe z novim koronavirusom. Ugotovili so, da vse osebe, ki so bile na potovanju, predstavljajo visoko tvegani kontakt, zato so večino njih napotili v karanteno.

