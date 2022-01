Med udeleženci organiziranega silvestrovanja v Beogradu 117 okuženih 24ur.com Okužbo z novim koronavirusom so do srede potrdili pri 117 osebah, ki so se udeležile organiziranega potovanja z vključenim silvestrovanjem v zadnjih dneh decembra in prvih dneh letošnjega leta v Beogradu. Ostali, ki se se udeležili organiziranega potovanja z agencijo, so pristali v karanteni.

