Močno zaostrene razmere v Ukrajini, ruski separatisti umikajo civiliste v Rusijo Dnevnik Ruski separatisti v Donecku in Lugansku so napovedali umik civilistov v Rusijo, kar je bil še en znak, da se razmere med Rusijo in Ukrajino po dveh dneh močno povečanega obstreljevanja na donbaški razmejitveni črti ponovno močno zaostrujejo.

Sorodno













































Oglasi