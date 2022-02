Močno zaostrene razmere v Ukrajini, ruski separatisti umika civiliste v Rusijo Dnevnik Ruski separatisti v Donecku in Lugansku so napovedali umik civilistov v Rusijo, kar je bil še eden znak, da se razmere med Rusijo in Ukrajino po dveh dneh močno povečanega obstreljevanja na donbaški razmejitveni črti ponovno močno zaostrujejo.

Sorodno



























Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Zdravko Počivalšek

Luka Dončić

Jakov Fak

Branimir Štrukelj