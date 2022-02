Sproščanje ukrepov: Od ponedeljka ukinjen pogoj PCT, samotestiranje v šolah in brezplačno testiranje s hitrimi testi ... Večer Minister za zdravje Janez Poklukar je ob dopisni seji vlade sporočil, da bo od ponedeljka pogoj PCT obvezen zgolj v zdravstvu, socialnem varstvu in zaporih. Država bo krila testiranje in samotestiranje na koronavirus le v dejavnostih, kjer je to zahtevano. V šolah konec samotestiranja na koronavirus ob uporabi zaščitnih mask.

