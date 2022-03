Evropski poslanci pozvali k strategiji zoper tuje dezinformacijske kampanje RTV Slovenija Evropski poslanci so se na zasedanu v Strasbourgu zavzeli za usklajeno strategijo in postopek sankcij za boj proti tujemu vmešavanju in dezinformacijskim kampanjam. Prvi diplomat Borrell je poudaril, da je zunanje vmešavanje del ruske propagande.

