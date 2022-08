Odbor DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide je podprl predlog zakona, po katerem bodo najranljivejši prebivalci prejeli enkratni energetski dodatek za lažje soočanje z rastjo cen energentov. V koaliciji so pozdravili hitro ukrepanje vlade, medtem ko so iz vrst opozicije letele kritike na ozek krog upravičencev. Takšni bodo zneski dodatkov Predlog zakona o začasnih ukrepih za odpravo pos ...