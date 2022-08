Gospodarstvo sporoča Golobu: Vemo, kakšna je "poštena" cena elektrike v Sloveniji SiOL.net "V Sloveniji proizvedemo od 80 do 85 odstotkov elektrike, ki jo porabimo, in ta elektrika je v 95 odstotkih proizvedena v družbah, katerih lastnik je država, ki obvladuje tako skupščine družb, nadzorne svete kot uprave ter seveda regulativno okolje. Za vso to elektriko vemo, kakšna je 'poštena' cena," so v komentarju predloga zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina zapisali na Gospodarski zbornici Slovenije.

