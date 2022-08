V SDS predlagajo, da so do pomoči gospodarstvu upravičeni odjemalci vseh energentov Politikis Poslanska skupina SDS je v parlamentarno proceduro vložila več amandmajev k Predlogu zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina, s katerimi do pomoči za gospodarstvo ne bodo upravičeni zgolj odjemalci električne energije in zemeljskega plina, ampak tudi odjemalci vseh ostalih energentov. Predlog zakona, ki ga je v obravnavo Državnemu zboru Republike […]

