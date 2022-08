Slovenci proti Nemcem za potrditev uvrstitve v osmino finala 24ur.com Pred nami je še tretja in zadnja tekma skupinskega dela svetovnega prvenstva v odbojki. Po prepričljivi zmagi nad Kamerunom in tesnem porazu proti Franciji, se bodo slovenski fantje pomerili še proti Nemcem. Evropski podprvaki iz leta 2017 po visokem porazu s 3:0 v nizih s Francijo in po prepričljivi zmagi nad Kamerunom na lestvici skupine D za točko zaostajajo za Slovenijo.

