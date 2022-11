Volilni molk velja do zaprtja volišč na nedeljskih lokalnih volitvah RTV Slovenija Pred nedeljskimi lokalnimi volitvami, na katerih bodo volivci izbirali nove župane in člane občinskih svetov, se je ob polnoči zaključila volilna kampanja. Začel je veljati volilni molk, ki bo veljal do zaprtja volišč v nedeljo do 19. ure.

Sorodno