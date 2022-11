Člani koordinacije novinarskih sindikatov Radiotelevizije Slovenija (RTVS) so na novinarski konferenci znova opozorili na skrb vzbujajoče stanje na RTVS. To se je po enem letu, odkar so prvič opozorili na nepremišljene posege v informativni program, še poslabšalo, so izpostavili pred nedeljskim referendumom o noveli zakona o RTVS.