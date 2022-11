Do konca glasovanja na referendumih velja volilni molk: kolikšne so globe? Svet 24 Pred nedeljskimi referendumi o noveli zakona o RTVS, spremembah zakona o vladi in spremembah zakona o dolgotrajni oskrbi se je opolnoči uradno zaključila enomesečna referendumska kampanja in se je začel volilni molk. Ta bo trajal do zaprtja volišč v nedeljo ob 19. uri. V tem času je prepovedano kakršnokoli nagovarjanje volivcev.





Sorodno









































































































































































































Omenjeni Oglaševanje

referendum Najbolj brano Osebe dneva Anže Lanišek

Peter Prevc

Robert Golob

Domen Prevc

Timi Zajc