Slovenski znanstveni inštituti podpirajo spremembe zakonov o vladi in o RTV SLO RTV Slovenija Člani Koordinacije samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije (KOsRIS) so izrazili odločno podporo noveli zakona o vladi, ki predvideva ustanovitev ločenega ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije. Podpirajo tudi novelo zakona o RTV SLO.

Sorodno