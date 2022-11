Zakonoma o RTV-ju in dolgotrajni oskrbi se v nedeljo obeta podpora, zakon o vladi v negotovosti RTV Slovenija Javnomnenjska raziskava, ki jo je opravil Valicon, kaže, da je za noveli zakonov o RTV-ju in o dolgotrajni oskrbi velika verjetnost, da ju bodo volivke in volivci na nedeljskem referendumu potrdili. Manj gotova je podpora noveli zakona o vladi.

