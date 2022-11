Lewandowski do prvenca na SP, Poljaki pa niso ponovili "vaje" Argentincev! Ekipa Poljska nogometna reprezentanca je v Al Rajanu v 2. krogu svetovnega prvenstva v Katarju premagala Savdsko Arabijo, ki je v 1. krogu pripravila največje presenečenje z zmago proti Argentini, z 2:0 (1:0). Ob 20.00 bo v skupini C v Lusailu še obračun Argentine in Mehike.



